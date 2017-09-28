Росії не подобається ідея продавати газ Європі на східному кордоні України

Пропозиція президента України Петра Порошенка про продаж газу з Росії Європі на східному кордоні України недоцільна. Про це заявив голова Міненерго РФ Олександр Новак в інтерв'ю австрійській газеті Die Presse, передає ТАСС.

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"Ми вважаємо це недоцільним", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

На питання про можливість продовження контракту на транзит газу через Україну після 2019 року Новак сказав, що це залежатиме від переговорів між "Газпромом" і "Нафтогазом".

"Поки що переговори не проводяться... Якщо є якісь комерційні пропозиції, цікаві для "Газпрому", "Газпром" готовий до переговорів. Ми бачимо, що з'являються пропозиції подвоїти вартість транзиту. Навіщо? Це неприйнятно", - сказав він.

Раніше президент України Петро Порошенко у щорічному посланні до Верховної Ради заявив, що країни ЄС до 2020 року повинні закуповувати російський газ "не на західному, а на східному кордоні України, а Україна якісні транзитні послуги надаватиме не Росії, а ЄС".

Голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляв на прес-конференції 30 червня, що максимальний обсяг транзиту російського газу через Україну після 2019 року, коли припинить дію контракт на транзит газу між "Нафтогазом України" і "Газпромом" від 2009 року, не перевищить 15 млрд кубометрів.