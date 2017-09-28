Кабмін поки не погодив з МВФ формулу розрахунку ціни газу для населення

Уряд поки що не узгодив з Міжнародним валютним фондом зміни у формулу для розрахунку імпортного паритету ціни на газ. Про це повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк.

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"Поки не погодили, погоджуємо", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 гривень за тисячу кубометрів. Саме за такою ціною облгази продавали газ побутовим споживачам. Термін дії цієї ціни був встановлений до 1 квітня 2017 року. Після цього Кабмін продовжив дію спецобязательств для "Нафтогазу" з продажу газу через облгаз-збут і на період до 1 жовтня 2017 року встановив ціну на газ для населення на рівні 6079 гривень за тисячу кубометрів (без урахування плати за доставку палива).

Згідно з постановою про покладення спецобязательств на суб'єкти ринку природного газу, ціна на газ для населення повинна переглядатися два рази на рік – до 1 липня та до 1 жовтня. Її значення прив'язане до імпортного паритету, тобто вартості газу на німецькому газовому хабі NCG. Після проведення розрахунків в Міненерговугілля заявляли про відсутність підстав для підвищення цін на газ для населення на період наступного опалювального сезону.

В кінці липня Гройсман заявляв, що Кабмін не планує підвищувати ціни на газ, а подальші коливання будуть відбуватися у відповідності з інфляційними процесами на ринку енергоресурсів і не будуть різкими.