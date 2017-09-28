У НКРЕКП розповіли, як готуються до опалювального сезону та відсутності кворуму

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, в зв'язку з тим, що у листопаді після звільнення двох членів регулятора не буде достатньої для прийняття рішення кількості голосів, планує прискорити розгляд рішень, які важливі для надійного проходження опалювального сезону 2017-2018 років, а також реформування ринку електроенергії.

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Про це під час круглого столу, який був присвячений оцінці прогресу реформування НКРЕКП, повідомив голова Нацкомісії Дмитро Вовк.

"Ми плануємо прискорити ті рішення, які дуже важливі для впровадження ринку електроенергії, які впливають на проходження опалювального періоду 2017-2018 років, а також ті рішення, які дозволять певний час існувати без кворуму (без необхідного для прийняття рішень кількості членів Нацкомісії після планового виходу ще двох осіб у листопаді цього року – УНІАН)", - сказав він, додавши, що регулятор прискорить розгляд ставок тарифів для енергокомпаній на 2018 рік.

Також він назвав малоймовірним прискорений розгляд рішення про введення стимулюючого тарифоутворення для компаній-обленерго.

"Враховуючи те, що "Урядовий кур'єр" не опублікував важливі елементи для впровадження стимулюючого тарифоутворення по всім галузям (не тільки по обленерго), я думаю, що ймовірність прийняття такого рішення надзвичайно низька", - сказав він, додавши, що також стримуючими факторами є політичні оцінки методики стимулюючого тарифоутворення і факт того, що ліцензіати (обленерго) не провели публічні слухання, на яких вони повинні були пояснити переваги нової методики тарифоутворення.

За словами Вовка, також на сьогодні відкладено рішення про введення абонплати за газ.

"Зараз, без проведення відкритих слухань на місцях, затвердження тарифів з урахуванням потужності (кількості споживання газу за одиницю часу – УНІАН) відкладено. На мій погляд, це погано для розвитку ринку, для ефективного функціонування газорозподільних систем", - зазначив глава регулятора.