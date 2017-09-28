"Укртрансгаз" закупить понад 1,2 мільярда кубів "блакитного палива"

Оператор газотранспортної системи України держкомпанія "Укртрансгаз" закупить у Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" понад 1,2 мільярда кубометрів газу для виробничо-технологічних потреб майже 8 мільярдів гривень, повідомляється в електронній системі Prozorro.

Читайте також"Нафтогаз" з початку року збільшив закупівлі газу майже на третину

Згідно з повідомленням, тендер був розбитий на шість однакових лотів за 210 мільйонів кубометрів. Строк поставки газу: 1 жовтня 2017 року – 30 квітня 2018 року.

За чотирма лотами загальна кінцева вартість склала 1,339 мільярда гривень, ще по двох - 1,326 мільярда гривень і 1,314 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня "Укртрансгаз" вперше провів відкриті торги на постачання природного газу для власних потреб через електронну систему Prozorro загальною вартістю 9,4 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".