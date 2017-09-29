Нафта Brent торгується вище $57 за барель

Світові ціни на нафту не демонструють єдиної динаміки в п'ятницю вранці, оскільки трейдери побоюються можливих наслідків ситуації навколо експорту нафти з Іракського Курдистану і неоднозначно оцінюють дані EIA про запаси в США, свідчать дані торгів.

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Вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,07% - до 57,2 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,1% - до 51,51 долара за барель, повідомляє Прайм.

Підтримку цінам надає ситуація навколо експорту нафти з Іракського Курдистану. У зв'язку з проведенням там референдуму про незалежність, Туреччина заявила, що в питаннях експорту нафти буде співпрацювати виключно з центральним урядом в Багдаді, повідомила прес-служба прем'єр-міністра Іраку. У понеділок президент Туреччини Тайіп Ердоган пригрозив припинити транзит нафти з Курдистану через Туреччину.

Крім того, інвестори продовжують відігравати дані Міненерго США, згідно з якими комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 22 вересня, знизилися на 1,8 мільйона барелів, або на 0,4% - до 471 мільйона барелів. При цьому аналітики прогнозували зростання запасів на 3,422 мільйона барелів, або на 0,72% - до 476,222 мільйона барелів.

Тепер учасники ринку чекають публікації в п'ятницю даних Baker Hughes, a GE Company (BHGE) про динаміку кількості бурових установок у США за тиждень. Раніше, за підсумками робочого тижня, що завершився 15 вересня, кількість бурових установок у США зменшилася на вісім штук, або на 0,85%, до 936. У річному вираженні кількість бурових установок зросла на 430 одиниць, або в 1,85 раза.