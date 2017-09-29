"Нафтогаз" оголосив повторний тендер на фахівців для антикорупційних розслідувань
Попередні торги, оголошені 13 липня, були скасовані через невідповідність учасників торгів умовам тендерної документації.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголосила повторний тендер очікуваною вартістю до 26 млн грн на послуги з проведення незалежних фінансових та антикорупційних розслідувань всередині холдингу з метою виявлення та ліквідації неправомірних дій, у тому числі і випадків економічного шахрайства, повідомила прес-служба «Нафтогазу».
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Згідно з повідомленням, попередні торги, оголошені 13 липня, були скасовані через невідповідність учасників торгів умовам тендерної документації, а також невідповідності кваліфікаційним критеріям, зазначеним у тендерній документації.
Повідомляється, що послуги, які повинні бути надані підрядником до 31 грудня 2018 року, будуть включати розслідування: підозрілих операцій; фальсифікації фінансової звітності; порушень нормативно-правової бази; хабарництва і корупції; неналежних бізнес-відносин; незаконного присвоєння активів; конфлікту інтересів.
Очікується, що залучення міжнародних експертів сприятиме побудові ефективної внутрішньої системи протидії корупції та вдосконалення бізнес-процесів у групі.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – до 11:00 30 жовтня 2017 року.
Серед вимог до потенційних учасників тендеру – наявність працівників відповідної кваліфікації, які володіють міжнародними сертифікатами, які мають необхідні знання та досвід у проведенні міжнародних фінансових та антикорупційних розслідувань, наявність досвіду виконання аналогічних договорів. Крім того, учасник повинен підтвердити наявність належним чином обладнаного офісу/офісів на території країн ЄС.
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.