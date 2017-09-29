"Нафтогаз" оголосив повторний тендер на фахівців для антикорупційних розслідувань

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголосила повторний тендер очікуваною вартістю до 26 млн грн на послуги з проведення незалежних фінансових та антикорупційних розслідувань всередині холдингу з метою виявлення та ліквідації неправомірних дій, у тому числі і випадків економічного шахрайства, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

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Згідно з повідомленням, попередні торги, оголошені 13 липня, були скасовані через невідповідність учасників торгів умовам тендерної документації, а також невідповідності кваліфікаційним критеріям, зазначеним у тендерній документації.

Повідомляється, що послуги, які повинні бути надані підрядником до 31 грудня 2018 року, будуть включати розслідування: підозрілих операцій; фальсифікації фінансової звітності; порушень нормативно-правової бази; хабарництва і корупції; неналежних бізнес-відносин; незаконного присвоєння активів; конфлікту інтересів.

Очікується, що залучення міжнародних експертів сприятиме побудові ефективної внутрішньої системи протидії корупції та вдосконалення бізнес-процесів у групі.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – до 11:00 30 жовтня 2017 року.

Серед вимог до потенційних учасників тендеру – наявність працівників відповідної кваліфікації, які володіють міжнародними сертифікатами, які мають необхідні знання та досвід у проведенні міжнародних фінансових та антикорупційних розслідувань, наявність досвіду виконання аналогічних договорів. Крім того, учасник повинен підтвердити наявність належним чином обладнаного офісу/офісів на території країн ЄС.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.