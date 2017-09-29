Газопостачання населених пунктів, зупинене через пожежу на складі боєприпасів, відновили

Держкомпанія-оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» відновила роботу газорозподільчих станцій (ГРС) «Калинівка» і «Дружба», яку було зупинено через масштабну пожежу на одному з найбільших складів боєприпасів поблизу міста Калинівка Вінницької області, повідомила прес-служба «Укртрансгазу».

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«Відновлено газопостачання населених пунктів у Вінницькій області. Завершилися роботи із запуску ГРС «Калинівка» і ГРС «Дружба», - повідомили в прес-службі, додавши, що відновлення роботи ГРС «Сальник» заплановано на 29 вересня.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Через вибухи на складі «Укртрансгаз» зупинив роботу газорозподільчих станцій, розташованих найближче до пожежі - «Калинівка», «Дружба» і «Сальник».