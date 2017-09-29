"Зелені" тарифи на електроенергію для домогосподарств збільшили через зміну курсу євро

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила "зелені" тарифи для приватних домогосподарств на 6,1% через зміну курсу євро.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП.

Так, комісія збільшила «зелений» тариф на електричну енергію для приватних домогосподарств, які виробляють її з енергії сонця і які введені в експлуатацію: з 01 квітня 2013 по 31 грудня 2014 року - до 11,1 грн/кВт-год з 10,49 грн/кВт-год; з 01 січня 2015 по 30 червня 2015 - до 10 грн/кВт-год з 9,43 грн/кВт-год; з 01 липня 2015 по 31 грудня 2015 - до 6,2 грн/кВт-год з 5,86 грн/кВт-год; з 01 січня 2016 по 31 грудня 2016 - до 5,9 грн/кВт-год з 5,56 грн/кВт-год; з 01 січня 2017 по 31 грудня 2019 - до 5,6 грн/кВт-год з 5,29 грн/кВт-год; з 01 січня 2020 по 31 грудня 2024 - до 5,05 грн/кВт-год з 4,7 грн/кВт-год; з 01 січня 2025 по 31 грудня 2029 - до 4,5 грн/кВт-год з 4,2 грн/кВт-год. Всі тарифи наведені без урахування ПДВ.

Також комісія збільшила «зелений» тариф на електричну енергію для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії вітру і які введені в експлуатацію: з 01 липня 2015 по 31 грудня 2019 - до 3,6 грн/кВт-год з 3,4 грн/кВт-год (без ПДВ); з 01 січня 2020 по 31 грудня 2024 - до 3,24 грн/кВт-год з 3,05 грн/кВт-год; з 01 січня 2025 по 31 грудня 2029 - до 2,9 грн/кВт-год з 2,7 грн/кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році законом України №514-VIII було встановлено «зелений» тариф на закупівлю електроенергії, виробленої сонячними електроустановками приватних домогосподарств потужністю до 30 кВт, який прив'язаний до курсу євро.

Кількість домогосподарств, які встановили сонячні панелі на дахах своїх будинків, у першому півріччі 2017 року збільшилася в 4 рази порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 1,6 тис.