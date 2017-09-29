У Кабміні запевняють: ціни на газ в опалювальному сезоні не підвищуватимуться

Підвищення ціни на газ для населення в опалювальному сезоні 2017-2018 років не буде, повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі одного з телеканалів.

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«На сьогодні є чітке рішення про те, що ціна на газ цього опалювального сезону не підвищуватиметься. І в державному бюджеті України на 2018 року закладено ціну на газ на рівні 2017 року», - сказав він.

Віце-прем'єр також зазначив, що на сьогодні немає жодних підстав для підвищення цін на житлово-комунальні послуги.

«Найбільш важким етапом восени завжди було зростання ціни на газ, але ціна на газ не підвищуватиметься, а, отже, немає жодних підстав для підвищення вартості житлово-комунальних послуг, і немає жодних підстав говорити про розкручування інфляції в осінньо-зимовий період», - зазначив Розенко.

Тому дуже важливо, наголосив він, щоб у жовтні уряд здійснив осучаснення пенсій, щоб дати пенсіонерам можливість відчути зростання рівня і якості життя.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. Саме за такою ціною облгази продавали газ побутовим споживачам. Термін дії цієї ціни було встановлено до 1 квітня 2017 року. Після цього Кабмін продовжив дію спецзобов‘язань для «Нафтогазу» з продажу газу через облгаз-збути і на період до 1 жовтня 2017 року встановив ціну на газ для населення на рівні 6079 грн за тис. куб. м (без урахування плати за доставку палива).

Згідно з постановою про покладання спецзобов‘язань на суб'єкти ринку природного газу, ціна на газ для населення повинна переглядатися двічі на рік - до 1 липня і до 1 жовтня. Її значення прив'язане до імпортного паритету, тобто вартості газу на німецькому газовому хабі NCG. Після проведення розрахунків в Міненерговугілля заявляли про відсутність підстав для підвищення цін на газ для населення на період наступного опалювального сезону.

Наприкінці липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Кабмін не планує підвищувати ціни на газ, а подальші коливання відбуватимуться відповідно до інфляційних процесів на ринку енергоресурсів і не будуть різкими.

Прем'єр-міністр під час Години запитань до уряду у Верховній Раді закликав парламентаріїв розглянути й ухвалити наступного пленарного тижня 3 жовтня пенсійну реформу, в рамках якої уряд планує в жовтні провести підвищення пенсій на суму від 200 до 1000 грн на користь 9 млн пенсіонерів, а також ввести механізм індексації відповідно до інфляції і зростанням зарплат.