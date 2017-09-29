Введення в експлуатацію потужностей відновлюваної енергетики зросло майже в 4 рази

Введення в експлуатацію нових потужностей відновлюваної енергетики, що працюють за "зеленим" тарифом в Україні, в січні-вересні 2017 року збільшився в 3,7 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 201,9 МВт, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк.

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Згідно з повідомленням, сонячні електростанції становлять 83% нових потужностей.

"Середня одинична потужність становить 6 МВт і вперше за багато років з'явилися об'єкти більше 10 МВт", - зазначив Вовк.

Так, за його даними, загальна встановлена потужність поновлюваних джерел енергії за 9 місяців 2017 року в Україні зросла на 18% і становить 1320 МВт.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2014 року Кабінет міністрів затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року, який передбачає збільшення частки відновлюваних джерел у загальному балансі генерації електроенергії з близько 1% до 11%.

Головним механізмом для стимулювання розвитку такої енергетики в Україні є "зелені" тарифи – спеціально високі (вище, ніж у інших видів генерації), затверджені законом, ціни на електроенергію, яка виробляється з відновлюваних джерел.