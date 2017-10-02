Росія підвищила експортне мито на нафту

Міністерство економічного розвитку (МЕР) Росії прийняло рішення підвищити мито на експорт нафти з країни з 1 жовтня.

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Згідно з документами відомства, перше з вересня минулого року підвищення мита становитиме майже $4 за тонну, повідомляє Росбалт.

Таким чином, тепер нафта, що вивозиться, обкладатиметься податком $87,9 проти $84,1 у вересні.

Підвищення торкнеться майже всіх видів палива. За даними РІА Новини, мито на експорт високов'язкої нафти підвищене до $13,6 з $12,9, на товарний бензин — до $26,3 порівняно з $25,2 у попередньому місяці. Мито на світлі нафтопродукти становитиме $26,3 за тонну, на темні — $87,9 за тонну.

Середня ціна на нафту Urals за період моніторингу з 15 серпня по 14 вересня склала $378,3 за тонну, зазначили у Мінфіні.

Раніше Мінекономрозвитку РФ знизило прогноз щодо експорту нафти з Росії в 2017 році з 257,7 млн тонн до 255,7 млн тонн, випливає з презентації за основними параметрами прогнозу соціально-економічного розвитку на 2017-2020 роки. У міністерстві прогнозують, що в 2018 році експорт нафти з РФ становитиме 256,7 млн тонн, в 2019 році — 264,7 млн тонн, а в 2020 році досягне 266,7 млн тонн.