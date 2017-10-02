Підготовка до зими: в українські сховища вже закачали 16,4 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 23 по 30 вересня зросли на 2,2%, або на 347 млн куб. м, - до 16,395 млрд куб. м з 16,048 млрд куб. м. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

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За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища станом на 30 вересня становив близько 40,53 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про плани з накопичення у підземних газових сховищах (ПГС) України на 1 жовтня 2017 року 17 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.

Під час підготовки до опалювального періоду 2016-2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності накопичити 17 млрд куб. м газу, тоді як керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 млрд куб. м буде цілком достатньо.

У результаті, в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м і завершила сезон з 8,4 млрд куб. м.