Ціни на нафту знизилися через зростання видобутку ОПЕК

Ціни на нафту помірно знижуються зранку в понеділок через нарощування видобутку ОПЕК у вересні. Ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,33 відсотка до $56,60 за барель.

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Ф'ючерсні контракти на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $51,56 за барель, що на 0,21 відсотка нижче за попереднє закриття.

Видобуток нафти Організацією країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) у вересні зріс на 50.000 барелів на добу до 32,86 мільйона барелів на добу, показали розрахунки Рейтер.

Основними драйверами зростання видобутку ОПЕК попереднього місяця стали нарощування виробництва сировини в Лівії, яка не входять в глобальний нафтовий пакт, а також збільшення експорту Іраком.

Таким чином, у вересні члени групи виконали умови угоди на 86 відсотків проти 89 відсотків у серпні, випливає з розрахунків.

ОПЕК і кілька країн поза організацією, включаючи Росію, в кінці грудня 2016 року домовилися скоротити видобуток на 1,8 мільйона барелів на добу заради вирівнювання балансу глобального попиту та пропозиції. Пізніше вони домовилися продовжити дію угоди до березня 2018 року.

Серед інших факторів, що стримують підйом ринку, аналітики називають зростання бурової активності в США.

Кількість бурових установок у США зросла за тиждень на шість штук, свідчать дані нафтосервісної компанії Baker Hughes.

Дані щодо бурових є раннім індикатором обсягу майбутнього видобутку нафти в США.