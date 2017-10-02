Житловий сектор Житомирщини повністю готовий до опалювального сезону – Гундич

Житловий сектор Житомирщини готовий до проходження опалювального сезону 2017-2018 років на 100%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ОДА Ігор Гундич під час чергової селекторної наради з питань підготовки до опалювального сезону за участю віце-прем`єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

«На сьогодні на 99% готові об’єкти соціальної сфери до осінньо-зимового періоду та на 100% - житловий фонд. Що стосується теплових лічильників, то 75% будинків області до кінця року будуть із тепловими лічильниками», - цитує Гундича прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

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За його словами, успішно продовжують підготовку до зимового періоду й дорожники.

«Щодо дорожньої сфери – 84% техніки вже підготовлено. Також по плану йде заготівля солі та фрикційних матеріалів», – повідомив Гундич.

За його даними, наразі підготовку до осінньо-зимового періоду в області посилено.