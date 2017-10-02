Міненерговугілля очікує зростання експорту електроенергії на 60%

Міністерство енергетики та вугільної промисловості очікує зростання експорту української електроенергії за підсумками 2017 року на 60% порівняно з 2016 роком, коли експорт склав 4 мільярда кВт-год, повідомив УНІАН міністр енергетики Ігор Насалик.

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"Десь на 60%. Я вважаю, що це немало", - сказав Насалик, відповідаючи на питання про прогнози експорту на 2017 рік.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році збільшила експорт електроенергії в порівнянні з 2015 роком на 10,9% – до 4,014 мільярда кВт-год.

За 6 місяців 2017 року експорт електроенергії зріс на 44,6% - до 3,164 мільярда кВт-год. За цей період електроенергія надходила до Угорщини, Молдови, Польщі, Словаччини та Румунії.