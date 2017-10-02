Інший вік: ядерне паливо ЧАЕС зберігатиметься набагато надійніше – експерт

Нове сховище сухого типу для відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС, яке вже побудовано в зоні відчуження і проходить період його випробувань, має значно більше рівнів радіаційного захисту, ніж діюче сховище мокрого типу. Про це під час відвідання нового сховища журналістам повідомив головний інженер Групи управління проектом «Підвищення безпеки» Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» Андрій Савін.

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«Це, можна сказати, інше століття. Те сховище (діюче - УНІАН) було призначене для забезпечення зберігання палива у водному середовищі, через яке проводилося тепловідведення (відведення залишкового тепла, яке виділяє ядерне паливо - УНІАН), там є певний контроль, але додаткових фізичних бар'єрів, крім оболонки ТВЕЛ, там немає. А тут (у новому сховищі - УНІАН) оболонка ТВЕЛ навіть не розглядається як бар'єр. Як бар'єри, з точки зору нерозповсюдження радіоактивних елементів, розглядаються дві обичайки пенала, а з точки зору нерозповсюдження іонізуючого випромінювання - це бетонний модуль зберігання і транспортний контейнер», - сказав він.

За словами Савіна, в новому сховищі ядерне паливо спочатку буде розміщено у спеціальних захисних пеналах, які будуть зберігатися в бетонних модулях.

«В пеналі є два бар'єру безпеки: внутрішня обичайка з внутрішньою кришкою, яка має забезпечити відсутність розповсюдження радіоактивних речовин, і зовнішня обичайка із зовнішньої кришкою, яка в разі відмови внутрішнього бар'єру має забезпечити виконання його функцій ... Ці бар'єри існують, щоб ні ви, ні жителі Іванкова або Києва не турбувалися про те, що може бути вихід радіоактивних речовин», - додав головний інженер.

Також Савін зазначив, що бетонні модулі зберігання виконуватимуть функцію бар'єру для нерозповсюдження іонізуючого випромінювання.

«У бетонних модулях зберігання є 232 комірки. Для зберігання палива з трьох блоків ЧАЕС буде використана 231 комірка. Ці комірки розбиті на блоки по 4 штуки. Вони і є бетонними модулями зберігання. Модуль має зовнішні стіни товщиною від 80 см до 1 м і внутрішні стінки приблизно по 60 см. Разом з пеналом ця конструкція забезпечує достатній рівень радіаційного захисту», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) було введено в експлуатацію у 1986 році, у відсіках його басейну витримки зберігається понад 21 тисячі паливних збірок, що становить близько 99 відсотків проектної ємності цього сховища. Також цей об'єкт не дозволяє забезпечити довгострокове зберігання відпрацьованого палива.

У серпні 2017 року було розпочато етап «холодних» випробувань обладнання у новому сховищі сухого типу. Під час цих випробувань використовувалися імітатори справжнього ядерного палива. Вони були необхідні для перевірки всього обладнання і подальшого проведення «гарячих» випробувань, які вже будуть проведені з використанням тепловиділяючих збірок з Чорнобильської АЕС.