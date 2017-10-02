Україна з початку року збільшила імпорт газу на 70%

Імпорт природного газу в Україну за січень-вересень 2017 року виріс на 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 10,7 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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"Імпорт газу: з РФ - нуль, з ЄС – 10,7 мільярда кубометрів, що на 70% більше, ніж минулого року за аналогічний період", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу, що на 7,8% більше, ніж у 2015 році. Минулого року "блакитне" паливо імпортувалося тільки з країн ЄС, зокрема, зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів та Польщі – 1 мільярд кубометрів.