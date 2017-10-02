Транзит газу через Україну зріс майже на чверть

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-вересень 2017 року зріс на 23,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 70,4 мільярда кубометрів, повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

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Згідно з повідомленням, це значення транзиту є максимальним за останні 9 років.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.

За 8 місяців 2017 року транзит газу зріс на 23% - до 61,2 мільярда кубометрів.