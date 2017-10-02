Україна з початку року скоротила споживання газу до 19 мільярдів кубів

Україна в січні-вересні 2017 року скоротила споживання газу на 0,5% - до 19 мільярдів кубометрів, порівняно із споживанням за аналогічний період 2016 року. Про це повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

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"Споживання газу не збільшилася, якщо точніше, то за підсумками 3 кварталів 2017 року зафіксовано зменшення споживання газу на 0,5% порівняно з 2016 роком", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 2 жовтня в підземних сховищах було накопичено 16,4 мільярди кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% – до 30,3 мільярда кубометрів.