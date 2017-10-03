Нафта продовжує дешевшати на тлі зростання видобутку ОПЕК

Світові ціни на нафту у вівторок вранці знижуються, - інвестори як і раніше стурбовані надлишком сировини на ринку після новин про зростання видобутку ОПЕК, повідомляє Прайм.

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"Станом на 07:50 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,37% - до 55,91 долара за барель, ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,24%, до 50,46 долара за барель. При цьому індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США зріс на 0,22%, до 93,84 пункту. В ході торгів понеділка нафта обох марок дешевшала на 2-3%", - йдеться в повідомленні.

Згідно з дослідженням агентства Reuters, видобуток нафти ОПЕК за вересень зросла на 50 тисяч барелів на добу на тлі збільшення іракського експорту і підйому виробництва в Лівії, не входить в угоду ОПЕК+ про скорочення нафтовидобутку. Рівень дотримання угоди ОПЕК+ у вересні знизився до 86% з 89% у серпні, показало дослідження агентства. За даними опитування аналітиків, проведеного агентством Bloomberg, видобуток нафти у вересні зросла на 120 тисяч барелів на добу порівняно з серпнем - до 32,83 мільйона барелів на добу, а рівень дотримання угоди ОПЕК+ знизився до 82% до 88%.

"ОПЕК і ряд не входять в організацію країн домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року, а в травні продовжено ще на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року", - зазначає видання.

Деяке зміцнення долара також сприяє зниженню вартості нафти, роблячи сировину дорожчою для власників інших валют. Підтримує долар позитивна статистика по США. Так, за даними американського Інституту управління поставками (Institute for Supply Management, ISM), індекс ділової активності в промисловості США (ISM Manufacturing) у вересні зріс до 60,8% з 58,8% у серпні. Прогноз припускав зниження показника до 58%.

Тепер ринок чекає даних по запасах нафти в США від Американського інституту нафти (API) та Міненерго країни. За підсумками тижня, що завершився 22 вересня, комерційні запаси нафти в США (за винятком стратегічного резерву) скоротилися на 1,8 мільйона барелів, або на 0,4% - до 471 мільйона барелів.