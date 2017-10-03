Доходи ІДІЛ від продажу нафти за два роки скоротилися на 90% - ЗМІ

Терористична організація "Ісламська держава" в 2015-2017 роки втратила 90% доходів від продажу нафти, пише USA Today з посиланням на джерела в антитерористичній коаліції, очолюваної США.

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За даними видання, виручка від продажу "чорного золота" з 2015 року скоротилася з 50 мільйонів до 4 мільйонів доларів щомісяця. Джерела розповіли, що посередники раніше перепродували нафту в Сирії - на місцевих ринках, або ж перевозили автоцистернами до сусідніх країн на переробку. За рік ця схема приносила близько 500 мільйонів доларів.

Від продажу нафти бойовики отримували половину своїх доходів. Інша половина зароблялася грабежами. "Втрата половини їхніх доходів багато означає. Їх територія скорочується, також як і їх здатність обкладати населення податками", - цитує видання думку аналітика Вашингтонського інституту близькосхідної політики Ендрю Таблера.

Зазначається, що на кінець минулого місяця опозиція в Сирії заявила, що змогла відстояти у ІДІЛ найбільше в Дейр-ез-Зорі нафтогазове родовище - Коноко.