Найбільша газовидобувна компанія України збільшила видобуток на 4%

Найбільша газовидобувна компанія в Україні "Укргазвидобування" в січні-вересні 2017 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила видобуток природного газу на 3,9%, або на 423 мільйонів кубометрів, – до 11,340 мільярда кубометрів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Також повідомляється, що у вересні компанія видобула 1,26 мільярда кубометрів газу, що на 7% більше показника вересня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,6 мільярда кубометрів і сьогодні виконує державну програму з нарощування щорічного видобутку до 20 мільярдів кубометрів до 2020 року (Стратегію "20/20").

У 2015 році "Укргазвидобування", порівняно з попереднім роком, скоротила видобуток природного газу на 3,8% - до 14,528 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. 100% акцій компанії належать державному холдингу "Нафтогаз України".