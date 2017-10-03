Реформа "Нафтогазу": стартував перший етап відокремлення функції оператора ГТС

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України", в рамках процесу по відділенню функції оператора газотранспортної системи від інших активів держхолдингу, почав створювати в структурі його дочірньої компанії "Укртрансгаз" окремий філія, який сконцентрує в собі функції з транспортування газу. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

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"Нафтогаз" почав перший етап відокремлення функції оператора газотранспортної системи (ГТС). 29 вересня "Нафтогаз України", якому належить 100% акцій "Укртрансгазу", погодив (з Секретаріатом Енергетичного співтовариства – УНІАН) проведення внутрішньої реорганізації "Укртрансгазу", з метою створення в його структурі філії "Оператор ГТС України", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також відзначили, що в новій філії "Укртрансгазу" будуть сконцентровані всі бізнес-процеси, активи і фахівці, необхідні і достатні для забезпечення транспортування природного газу по території України. Після повного юридичного відділення від "Нафтогазу" це підрозділ зможе пройти сертифікацію оператора ГТС у відповідності з вимогами Європейського Союзу.

"Запропонована внутрішня реструктуризація - це дуже правильний і перший реальний крок у напрямку відділення оператора ГТС, який ми бачимо з української сторони. Цей крок роблять люди, які краще за інших знають процес, і це допоможе уряду належним чином завершити виділення оператора", - наводяться в повідомленні слова глави Секретаріату Енергетичного співтовариства Янеша Копача.

За інформацією прес-служби "Нафтогазу", у філії будуть відпрацьовані всі функції, які необхідні для оператора ГТС. Філія повинна буде забезпечити поступову і безпроблемну передачу функції транспортування газу окремій юридичній особі, яка й стане новим оператором ГТС, замість чинного "Укртрансгазу".

"Проведення внутрішньої реорганізації перед юридичним відділенням оператора забезпечить безперебійне транспортування газу споживачам в Україні та ЄС в процесі анбандлинга (розділення "Нафтогазу" - УНІАН)", - відзначили в прес-службі, додавши, що рішення про створення філії було погоджено з наглядовою радою держхолдингу.

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Також повідомляється, що аудиторська компанія PwC підготувала перелік активів, який відповідає всім європейським вимогам і зможе пройти сертифікацію оператора ГТС.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році уряд ініціював реформу "Нафтогазу України" з метою виконання вимог Третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам.

У рамках реформи 9 листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - "Магістральні газопроводи України". На початку липня 2017 року Кабмін почав процедуру відбору членів спостережної ради нової компанії.

За інформацією "Нафтогазу", уряд і Міненерговугілля відповідають за створення юридичної особи - компанії "Магістральні газопроводи України", а держхолдинг - за наповнення її реальними активами.

Раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що відділення функції з транспортування газу необхідно для залучення в управління української ГТС європейської компанії, що сприятиме в подальшому збереженню транзиту газу по території України.