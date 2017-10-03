Україна на початку жовтня значно знизила імпорт газу зі Словаччини

Україна на початку жовтня знизила імпорт природного газу зі Словаччини порівняно з середньодобовими обсягами кінця попереднього місяця, про що свідчать дані словацької компанії Eustream.

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Зокрема, станом на 1 жовтня імпорт природного газу зі Словаччини, на яку припадає близько 80% імпорту вуглеводнів з ЄС, скоротився порівняно з 30 вересня на 44% - до 14,682 млн куб. м з 26,011 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу, що на 7,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому блакитне паливо імпортувалося тільки з країн ЄС, зокрема, зі Словаччини – 9,1 млрд куб. м, Угорщини – 1 млрд куб. м і Польщі – 1 млрд куб. м.

Імпорт газу до України за січень-вересень 2017 року зріс на 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 10,7 млрд кубометрів.

За даними «Укртрансгазу», станом на 1 жовтня запаси природного газу в українських підземних сховищах становили 16,4 млрд куб. м. Добовий обсяг закачування газу в підземні сховища станом на 1 жовтня становив близько 35,84 млн кубометрів.