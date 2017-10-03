Держатомрегулювання почала обговорення продовження експлуатації третього енергоблоку ЗАЕС

Державна інспекція з ядерного регулювання України від 2 жовтня розпочала публічне обговорення можливості продовження терміну експлуатації третього енергоблоку Запорізької АЕС до 5 березня 2027 року. Про це повідомляє прес-служба Держатомрегулювання.

Читайте такожЯдерне паливо Westinghouse дозволили використовувати ще на двох блоках Запорізької АЕС

"З метою залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан навколишнього середовища, надання можливості вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, Державна інспекція ядерного регулювання України з 2 жовтня по 1 листопада 2017 проводить публічне громадське обговорення питання щодо можливості продовження експлуатації ядерної установки енергоблоку №3 Запорізької АЕС", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Держатомрегулювання отримала від Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" обґрунтування довгострокової безпечної експлуатації третього енергоблоку Запорізької АЕС до 5 березня 2027 року.

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків для забезпечення високого рівня виробництва електроенергії в майбутньому.

У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

У вересні 2016 року Держатомрегулювання прийняла рішення про продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС до 23 грудня 2025 року, а в жовтні - другого енергоблоку цієї станції, до 19 лютого 2026 року.

У середині квітня 2017 року Держатомрегулювання повідомила, що "Енергоатом" проводить заходи з продовження терміну експлуатації третього енергоблоку Запорізької АЕС згідно з раніше затвердженим графіком.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.