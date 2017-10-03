До Європейського суду з прав людини подали скаргу на скандальну формулу "Роттердам+"

Експерт з енергетичних питань, колишній член Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Андрій Герус подав скаргу до Європейського суду з прав людини щодо застосування в Україні формули ціноутворення на енергетичне вугілля «Роттердам плюс».

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Про це Герус написав на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що українські суди раніше відмовилися задовольнити його позов про скасування формули.

«Таким чином, ми вважаємо, що були позбавлені права на правосуддя. Також ми вважаємо, що всі українські споживачі через такі рішення як «Роттердам+» позбавлені права на справедливе, обґрунтоване і законне тарифоутворення. Європейська комісія ще навесні заявляла про контроверсійність цієї формули, на відміну від наших чиновників і керівників. Тому далі будемо шукати справедливості в ЄСПЛ та інших європейських органах», - написав він.

Герус нагадав, що формула ціноутворення на енергетичне вугілля «Роттердам плюс» працює з квітня 2016 року.

«Кожен місяць вона приносить близько 1 млрд грн необґрунтованих надприбутків теплової генерації, 75% якої належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова. На сьогодні це вже 19 млрд грн», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку гуртової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля стала формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула «Роттердам плюс доставка»). За даними НКРЕКП, така методика розрахунку усуне ручне регулювання ціни, що забезпечить незалежність від постачань із зони АТО і позбавить Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

На початку вересня 2016 року Герус подав позов до Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконним та скасування постанови НКРЕКП, якою була впроваджена формула «Роттердам плюс доставка». На його думку, ця формула не дала обіцяного ефекту щодо незалежності та гарантованості в постачанні вугілля, а призводить до необґрунтованого зростання тарифів на електроенергію, в основному для непобутових споживачів (бізнес-сектор і бюджетні організації), а також до збільшення значення перехресного субсидування на ринку електроенергії, коли одні споживачі платять за інших. 30 грудня суд відмовився задовольнити цей позов.

В середині січня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що застосування формули ціноутворення на енергетичне вугілля «Роттердам плюс доставка» не зняло проблему диверсифікації постачання цього палива до України.