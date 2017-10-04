Нафта дешевшає на даних про зростання запасів бензину в США

Ціна нафти знижується в середу вранці, оскільки інвестори відіграють дані Американського інституту нафти (API) про зростання запасів бензину в США, свідчать дані торгів.

Читайте такожДоходи ІДІЛ від продажу нафти за два роки скоротилися на 90% - ЗМІ

Вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,55%, до 55,69 долара за барель. Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,71%, до 50,06 долара за барель, повідомляє Прайм.

Згідно зі звітом API, запаси бензину в США за тиждень з 29 вересня зросли на 4,19 мільйона барелів, у той час як експерти очікували збільшення на 1,088 мільйона барелів.

Крім того, за даними звіту, запаси нафти в країні, навпаки, знизилися на 4,079 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували зменшення запасів на 756 тисяч.

У той же час інвестори продовжують побоюватися зниження попиту на "чорне золото" і активізації експорту з США. Це пов'язано з тим, що сезон автомобільних поїздок у США завершився, і багато НПЗ закриваються на плановий ремонт, що не сприятиме попиту на нафту найближчим часом.

Тепер учасники ринку чекають публікації пізніше в середу даних Міненерго США щодо запасів "чорного золота" в країні. За прогнозом аналітиків, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 29 вересня, зменшилися на 467 тисяч барелів, або на 0,1% - до 475,755 мільйона барелів.