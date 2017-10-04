Голова Нацкомісії назвав причини, через які тарифи зростатимуть

Голова Національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Вовк спростував заяви урядовців про відсутність причин підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, посилаючись на затверджений Міністерством енергетики і вугільної промисловості прогнозний баланс електроенергії на 2018 рік.

Читайте такожУ Мінекономрозвитку прогнозують зростання комунальних тарифів наступного року на 20%

Про це Вовк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Упродовж останніх кількох місяців були «батьківські» заяви різних чиновників щодо підстав для зниження чи непідвищення тарифів, або узагальнено «послуг ЖКП». Учора отримали прогнозний баланс електроенергії на 2018 рік, затверджений Міністерством енергетики. Він свідчить про зворотне!», - написав Вовк.

Згідно з опублікованими даними, передбачається, що в 2018 році генерація електроенергії на ТЕС зросте на 1%, на ТЕЦ - на 0,4%, при цьому скоротиться виробництво на АЕС (на 1,4%) і ГЕС (0,2%).

Згідно з даними документа, крім зростання частки дорожчої електроенергії, виробленої на ТЕС і ТЕЦ, до збільшення тарифів також може призвести інфляція, падіння курсу гривні, дивідендна політика держкомпаній, зростання мінімальної зарплати, зміна ціни на газ для населення тощо.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Кабмін не планує підвищувати ціни на газ, а подальші коливання відбуватимуться відповідно до інфляційних процесів на ринку енергоресурсів і не будуть різкими.

Наприкінці вересня віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що на сьогодні немає ніяких підстав для підвищення цін на житлово-комунальні послуги.

Міністр енергетики Ігор Насалик також заявляв, що зараз немає економічних підстав для збільшення ціни на газ і Міністерство енергетики ніколи не подасть постанову про збільшення ціни на газ.

Водночас, на початку жовтня Міністерство економічного розвитку і торгівлі, опублікувало консенсус-прогноз, в якому закладено сценарій, що передбачає зростання в 2018 році тарифів на газ на 19%, на опалення, гарячу воду та електроенергію - на 20%.

За даними Міненерговугілля, за перше півріччя 2017 року частка атомної генерації в загальному балансі виробництва електроенергії становила 58,2%, теплової - 32,2%, виробництва електроенергії гідроелектростанціями (ГЕС і ГАЕС) - 7,6% та альтернативної - лише 1,1 %.

За даними НКРЕКП, на сьогодні вартість електроенергії, виробленої на АЕС, становить 46,64 коп. за 1 кВт-год, на ГЕС - 66,57 коп. за 1 кВт-год, ТЕЦ - 187,28 коп. за 1 кВт-год. За інформацією держпідприємства «Енергоринок», середня вартість електроенергії від ТЕС з 11 по 20 вересня становила 148,7 коп. за 1 кВт-год.