ЄБРР продовжить давати Україні кредити на газ після призначення наглядової ради "Нафтогазу"

Європейський банк реконструкції і розвитку готовий продовжити фінансову підтримку закупівель газу для України і навіть збільшити її обсяг, але розцінює як перешкода відсутність незалежної наглядової ради в "Нафтогазі".

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Про це заявив директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Френсіс Маліж.

"Проблему в "Нафтогазі" потрібно вирішити. Ми працювали з "Великою сімкою", з родинними міжнародними фінансовими організаціями, і вийшли з пропозиціями до уряду. Ми сподіваємося, що процес реформування "Нафтогазу" продовжиться", - сказав Маліж.

Він зазначив, що це невідкладна проблема, оскільки компанії потрібен незалежний спостережну раду, але в України є деякий час для її вирішення, оскільки термін трирічної програми ЄБРР щодо фінансування закупівлі газу на 300 мільйонів доларів закінчується в кінці зими.

"Ми хочемо продовжити, і може навіть збільшити обсяги цієї кредитної лінії, але за цей період ми повинні домовитися, що робити далі з реформою корпоративного управління", - додав Маліж.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня прес-служба Національного нафтогазового холдингу "Нафтогазу" повідомила, що останні незалежні члени наглядової ради холдингу - Пол Уорвік і Маркус Річардс - заявили про свій намір піти у відставку, мотивуючи це згортанням реформ з боку українського уряду і втручанням держави у роботу компанії.

Раніше, в середині квітня, пішла у відставку представник держави – Юлія Ковалів, а на початку вересня цього року - Чарльз Проктор.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що реформа холдингу буде продовжена, і пообіцяв оновити склад наглядової ради холдингу публічно і спільно з міжнародними партнерами.