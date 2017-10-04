Україна з початку року збільшила експорт електроенергії на 66%

Україна в січні-вересні 2017 року збільшила експорт електроенергії (у грошовому вираженні) у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 66% - до 189,6 мільйона доларів, повідомляє Державна фіскальна служба (ГФС).

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За даними відомства, 55,15% виручки від експорту припадало на поставки електроенергії до Угорщини. Близько 23,4% від загального обсягу експорту електроенергії припало на Молдову та 16,54% – на Польщу.

У вересні Україна експортувала електроенергію до Угорщини на 6,8 мільйона доларів, до Молдови – на 4,9 мільйона доларів, при цьому за звітний місяць Україна не постачала електроенергію до Польщі.

Повідомляється також, що імпорт електроенергії (у грошовому вираженні) в Україну за підсумками 9 місяців 2017 року становить 1,7 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року Україна збільшила валютну виручку від експорту електроенергії на 1,3% – до 152 мільйонів доларів.