Україна з початку року збільшила імпорт нафти в 2,6 рази

Україна протягом січня-вересня 2017 року імпортувала сирої нафти та газового конденсату на 318,9 мільйона доларів, що в 2,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляє Державна фіскальна служба України, основні поставки нафти (82%) були з Азербайджану – на 261,3 мільйона доларів, Ірану (10%) – 32 мільйони доларів, Казахстану (5,5%) – 17,5 мільйона доларів. З інших країн було поставлено сировину на 7,9 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 2016 рік імпортувала сирої нафти та газового конденсату на 173,8 мільйона доларів, що в 2,1 рази більше, ніж у 2015 році.