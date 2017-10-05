Польща пообіцяла заборонити поставки вугілля з ОРДЛО

Міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевский запевнив, що за фактом поставок вугілля з ОРДЛО буде проведена перевірка і надалі такі поставки будуть заборонені, заявив міністр енергетики України Ігор Насалик. Про це повідомляє "112 Україна".

"При зустрічі з міністром ми відзначили цю тематику, ми отримали запевнення, що буде проведена повна перевірка, що такі поставки будуть заборонені. Мені вдалося зустрітися з журналістом, який опублікував першу частину розслідування, (буде друга і третя), яке пов'язане з поставкою антрациту з ОРДЛО не тільки в Польщі, але і в інші європейські країни. Тому зараз основне завдання – максимально заблокувати цей процес", - зазначив Насалик.

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Міністр також зазначив, що закупівля антрациту в ОРДЛО є "прямим фінансуванням тероризму".

Нагадаємо, що раніше міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевский підтвердив, що в його країну дійсно прибуло вугілля з окупованої частини українського Донбасу.

За його словами, мова йде про постачання 11 тисяч тонн вугілля.

Польський міністр зауважив, що стільки потрібно "одному енергоблоку на добу".