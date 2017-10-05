Brent помірно дорожчає на даних із США

Світові ціни на нафту не демонструють єдиної динаміки зранку в четвер на тлі статистики по запасах нафти в США і коментарях за угодою ОПЕК+, повідомляє Прайм.

"За станом на 08:15 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,04% - до 55,82 долара за барель, ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,12%, до 49,92 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з даними міненерго США, опублікованими в середу, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 29 вересня, знизилися на 6 мільйонів барелів, або на 1,3% - до 465 мільйонів барелів. При цьому аналітики вважали, що запаси знизилися на 0,2%, або на 756 тисяч барелів.

Разом з тим видобуток нафти в США за тиждень, за даними міністерства, зросла на 0,15%, або на 14 тисяч барелів на добу, до 9,561 мільйона барелів на добу. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) збільшилися на 1,6 мільйона барелів, і становлять 62,5 мільйона барелів. Запаси бензину в США зросли на 1,6 мільйона барелів, або на 0,8% - до 218,9 мільйона барелів.

Ринок також реагує на коментарі за угодою ОПЕК та низки інших країн про скорочення видобутку нафти.

ОПЕК та низка країн, не входять до організації (ОПЕК+) домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення своєї здобичі нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня, з яких 300 тисяч припадають на Росію. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року, а в травні продовжено ще на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.