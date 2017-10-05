"Укргазвидобування" хоче почати видобуток газу на шельфі Чорного моря

Найбільша державна газодобувна компанія "Укргазвидобування" планує почати видобувати природний газ на ліцензійних ділянках, які розташовані шельфі Чорного моря і вже через 5-7 років вийти на показник видобутку 5 мільярдів кубометрів газу на рік.

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Про це під час конференції, яка була організована консалтинговою компанією Expro і присвячена питанням видобутку газу на шельфі Чорного моря, заявив глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко.

"Ми пропонуємо розробляти 5 ліцензійних ділянок на шельфі Чорного моря, запаси газу яких становлять від 80 до 300 мільярдів кубометрів газу... Ми оцінюємо, що в перспективі 5-7 років можна вийти на показник видобутку 5 мільярдів кубометрів на рік, а використовуючи досвід інших країн, я вважаю, що ми зможемо скоротити цей період", - сказав він, додавши, що держкомпанія розраховує розпочати розвідувальне буріння в 2019-2020 року і вийти на промисловий видобуток на початку 2021 року.

За словами Прохоренко, інвестиції в цей проект можуть становити 5-6 мільярдів гривень, оскільки буріння на шельфі дуже дороге.

"Укргазвидобування" ніколи не працювала на шельфі, тому ми розраховуємо на перспективу співробітництва. Це може бути угода про розподіл продукції, може бути контракт на видобуток, але головна теза наступний: ми не будемо все робити самостійно, ми хочемо отримати ліцензії, залучити до цього проекту інвесторів, створити умови для розвитку цього сегмента, щоб потім і інші компанії почали заходити в Україну", - додав глава компанії.

На своїй сторінці у соцмережі Facebook Прохоренко також повідомив, що компанія вже звернулася в Державну службу геології та надр із запитом на отримання ліцензій на розвідку і видобуток газу на шельфі Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році "Укргазвидобування" порівняно з попереднім роком скоротила видобуток природного газу на 3,8% - до 14,528 мільярда кубометрів. За підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,6 мільярда кубометрів.

За 9 місяців цього року компанія, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшила видобуток газу на 3,9% – до 11,340 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. 100% акцій компанії належать державному холдингу "Нафтогаз України".