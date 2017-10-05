ЗМІ з'ясували, скільки вугілля з окупованого Донбасу нелегально завезли до Польщі (відео)

З початку поточного року до Польщі було поставлено з Росії близько 94 000 тонн донбаського антрациту, свідчать дані РЖД і Федеральної митної служби, які є в розпорядженні Liga.net.

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Це лише ті обсяги, які вдалося відстежити за залізничними накладними і митними деклараціями, пише видання.

Раніше міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевский підтвердив, що до його країни дійсно прибуло вугілля з окупованої частини українського Донбасу. За його словами, мова йде про постачання тільки 11 тисяч тонн вугілля.

У 2015 році з ОРДЛО до Росії нелегально вивезли близько 1,3 млн тонн антрациту, в 2016-му - 940 000 тонн. За 9 місяців 2017 року обсяг вугільної контрабанди досяг 890 000 тонн (без урахування ТОВ Компанія Газ-Альянс Сергія Курченка).

Польща - один із найбільших покупців палива, вивезених із окупованих територій. У 2015 році до цієї країни було поставлено близько 32 000 тонн антрациту з Донбасу, в 2016-му - 34 000 тонн.

Аналіз даних РЖД, а також митних декларацій ФМС свідчить, що за січень-вересень обсяг поставок до Польщі вже перевищив 93 000 тонн. Це більш ніж 10% всього нелегального вивозу вугілля з Донбасу за цей період.

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Левова частка вугілля поставляється російськими компаніями через залізничну станцію Брест-Малашевичі (Білорусь - Польща). Незначні обсяги експортуються на адресу польських контрагентів через порти в Ростовській області, зазначає видання.

Весь донбаський антрацит в Польщі офіційно поставляє АТ РЖД Логістика, що належить Російським залізницям. У реальності ця компанія надає логістичні послуги. За всіма поставками вугілля контрактодержателями в деклараціях ФМС вказані російські компанії, які паралельно займаються вивезенням вугілля з окупованих територій. Ці структури та їхні реальні власники - основні бенефіціари вугільної контрабанди.

На основі даних РЖД і ФТС Liga.net вдалося вирахувати 10 російських постачальників нелегального вугілля до Польщі. Всі компанії створені недавно і нічим, крім торгівлі з бойовиками на Донбасі і постачання на експорт, не займаються.

Донбаський антрацит, який поставляється до Польщі, має нелегальне або напівлегальне походження. Щоб очистити експорт і не відлякати покупців, у митних документах не вказується виробник палива, а також країна походження, а самі контракти укладаються або з РЖД Логістика, або з офшорною компанією-посередником.

Дані ФМС дозволяють говорити, що як мінімум сім польських компаній купували антрацит, чиїм відправником (або контрактодержателем) були фірми, які вивозять його з окупованих районів Луганської і Донецької областей, резюмує видання.

Нагадаємо, польське видання Dziennik 4 жовтня опублікувало матеріал про постачання до Польщі антрациту з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Посилаючись в тому числі й на українські джерела, журналісти нарахували близько 11 000 тонн вугілля, які нелегально вивезли з Донбасу і згодом поставили до Польщі.

Міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевский підтвердив, що до його країни дійсно прибуло вугілля з окупованої частини українського Донбасу. За його словами, мова йде про постачання 11 тисяч тонн вугілля. Польський міністр зауважив, що стільки потрібно "одному енергоблоку на добу".

Також міністр запевнив, що за фактом постачання вугілля з ОРДЛО буде проведена перевірка і надалі такі поставки будуть заборонені.