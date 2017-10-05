На українських ТЕС скоротилися запаси вугілля дефіцитного

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 27 вересня по 4 жовтня поточного року скоротилися на 1,6% – до 531,7 тисячі тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 4,3% – до 735,6 тисячі тонн за 769 тисяч тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 3,2% – до 1,267 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон раніше заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону має накопичити до середини жовтня 2017 року 1,8 мільйона тонн антрациту і 2-2,2 мільйона тонн вугілля газових марок.

Довідка УНІАН. Україна із-за бойових дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з не підконтрольній території Україні. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року. В кінці липня одна з найбільших енергогенеруючих компаній "Центренерго" уклала з американською компанією XСoal Energy & Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи.