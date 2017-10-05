Рада нарешті заповнила свою квоту в комісії з ротації складу НКРЕКП

Верховна Рада затвердила кандидатури двох членів до складу Конкурсної комісії для проведення ротації нинішнього складу Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), - Василя Яструбинського і Світлану Голікову.

Читайте такожГолова Нацкомісії назвав причини, через які тарифи зростатимуть

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову «Про призначення представника Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду членів НКРЕКП» проголосували 252 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів. Таким чином, парламент підтримав кандидатуру Яструбинського на посаду одного з п'яти членів Конкурсної комісії.

Другим членом від парламенту в складі Конкурсної комісії стала Світлана Голікова. За постанову про її призначення проголосували 265 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Голова Комітету Верховної Ради з питань будівництва та житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський зазначив, що обрання членів Конкурсної комісії необхідне в зв'язку з тим, що НКРЕКП з 26 листопада фактично втратить можливість приймати рішення відповідно до своїх повноважень.

"Це може призвести до негативних наслідків в енергетиці», - сказав голова профільного парламентського комітету.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 квітня 2016 року, після року обговорення на різних рівнях влади, прийняла в першому читанні законопроект про Національну комісію, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг. 22 вересня 2016 року законопроект був прийнятий у другому читанні, а 23 листопада 2016 року відповідний закон підписав президент.

Відповідно до закону, члени НКРЕКП відбираються Конкурсною комісією, тоді як раніше всіх членів Нацкомісії призначав президент України. Також, згідно з цим законом, двох з п'яти членів Конкурсної комісії обирають профільні парламентські комітети.

При цьому закон передбачає такий механізм ротації: три члена Нацкомісії - не пізніш як через 6 місяців з дати набрання чинності законом, ще два - не пізніш як через 18 місяців і ще два - не пізніш як через 30 місяців. План ротації затверджується президентом України.

13 квітня 2017 року Верховна Рада не підтримала кандидатури Юрія Шульги і Костянтина Запайщикова.

Після цього до Верховної Ради повторно було внесено кандидатури Юрія Шульги і Костянтина Запайщикова. Однак, 25 травня Рада знову їх не схвалила.

4 жовтня комітети парламенту обрали кандидатів до Конкурсної комісії, яка проводитиме конкурс на призначення членів НКРЕКП. Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу обрав свїм кандидатом експерта в енергетичній сфері Світлану Голікову (пропозиція від «Народного фронту»), а комітет з питань житлово-комунального господарства - начальника Управління цінової політики КМДА Василя Яструбинського.