Із "Нафтогазу" офіційно звільнилися останні незалежні члени наглядової ради

Двоє незалежних членів наглядової ради національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» - Пол Уорвік і Маркус Річардс офіційно склали свої повноваження. Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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Також наголошується, що «Нафтогаз» прийняв це рішення на основі отриманого від екс-членів заяви про складання повноважень. Уорвік і Річардс займали свої пости з 25 березня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку визначив трьох кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу»: Маркуса Річардса, Пол Уорвіка і Чарльза Проктора. Від держави були призначені Юлія Ковалів і екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.

У середині квітня 2017 року пішла у відставку представник держави Юлія Ковалів, яка була головою наглядової ради "Нафтогазу". На початку вересня цього року подав у відставку незалежний член спостережної ради Чарльз Проктор.

Решта незалежних членів спостережної ради «Нафтогазу» Пол Уорвік і Маркус Річардс повідомили у вересні про намір піти у відставку. Своє рішення вони пов'язують зі згортанням реформ з боку українського уряду. За інформацією «Нафтогазу», відхід незалежних членів спостережної ради створює ризики для подальшого отримання холдингом дешевого кредитного ресурсу від міжнародних банків, а також ставить під загрозу виконання планів з нарощування видобутку газу до 2020 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.