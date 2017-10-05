Директор ЄБРР в країнах Східної Європи заявив, що продаж блокпакетів енергокомпаній в серпні пройшла не в інтересах держави

Продаж Фондом державного майна України у серпні 2017 року блокуючих пакетів акцій енергокомпаній групі «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова пройшла не в інтересах держави, заявив в інтерв'ю українським журналістам директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Френсіс Маліж.

«Ряд приватизації пакетів обленерго в серпні, м'яко кажучи, були далекі від міжнародних стандартів – на безальтернативній основі без будь-якого конкурсу. Така приватизація не в інтересах держави», - сказав Маліж.

Він також розкритикував невдалі спроби продати Одеський припортовий завод (ОПЗ).

«В англійській мові є визначення божевілля як багаторазові спроби зробити одну і ту ж річ з відомим негативним результатом, але очікування від кожної такої спроби - нові. Ймовірно, потрібно спробувати щось інше. Ми з Одеським припортовим заводом два рази пробували - двічі був провал», - сказав він.

За словами Малижа, поданий до парламенту урядовий законопроект про приватизацію може суттєво поліпшити ситуацію.

«Кабінет міністрів подав до парламенту законопроект про приватизацію, який у разі його прийняття суттєво поліпшить ситуацію. Але потрібні інші підходи з боку Фонду держмайна. Фонд повинен володіти достатніми повноваженнями, щоб проводити приватизацію. Якщо буде політичне рішення проводити приватизацію, а у Фонду буде достатньо повноважень – така приватизація буде успішною. І таку приватизацію ми зможемо підтримати», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня було продано 25% акцій «ДТЕК Донецькобленерго» за стартовою ціною 143,8 млн грн, 18 серпня було продано 25% акцій «Київенерго» за стартовою ціною 759,6 млн грн і 25% акцій «ДТЕК Західенерго» за ціною на 20% вище за стартову - 417,2 млн грн.

31 серпня були продані також 25% акцій «ДТЕК Дніпроенерго» за стартовою ціною 728,236 млн грн і 25% акцій «Дніпрообленерго» за ціною в 2 рази вище стартової – 1, 005 млрд грн.

Всі ці активи викупила компанія Ornex, яка входить до складу групи «Систем Кепітал Менеджмент», яка управляє активами Ріната Ахметова.

Через відсутність заявок не відбулися заплановані аукціони з продажу 25% акцій «Одесаобленерго», «Сумиобленерго» і «Донбасенерго». Фонд планує знову виставити ці активи на продаж, але після проведення їх переоцінки.