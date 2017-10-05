Міненерговугілля затвердило інвестпрограму "Енергоатома" на 2018 рік

Міністерство енергетики та вугільної промисловості затвердило інвестиційну програму Національної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» на 2018 рік у розмірі 15,952 млрд грн, які будуть спрямовані на підвищення безпеки роботи блоків АЕС, продовження терміну їх експлуатації та інші заходи. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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Головні напрямки інвестпрограми - виконання Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України, на яке планується виділити 8,819 млрд грн, а також продовження терміну експлуатації енергоблоків (заплановані витрати - 1,407 млрд грн).

Іншими складовими інвестпрограми є: нове будівництво (передбачені витрати становлять 3,326 млрд грн); придбання устаткування, яке не потребує монтажу (0,956 млрд грн); технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання (0,785 млрд грн); фізичний захист ядерних установок (0,33 млрд грн) та інші заходи.

Як повідомляв УНІАН, Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки енергоблоків АЕС України була прийнята в грудні 2011 року. У 2012 році цей документ був доповнений згідно з висновками Національного звіту України за результатами проведення цільової переоцінки безпеки ядерних установок з урахуванням уроків аварії на АЕС «Фукусіма» в Японії. Реалізація цієї програми дозволить привести рівень безпеки українських атомних блоків до найвищих міжнародних вимог, а також забезпечить виконання у повному обсязі міжнародних зобов'язань України щодо підвищення безпеки АЕС.

Станом на 30 червня 2017 року з 1278 первинно запланованих і додаткових заходів програми було виконано 692 заходи. З решти 586 заходів близько 60 планується завершити до кінця 2017 року.