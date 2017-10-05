Міненерговугілля затвердило інвестпрограму "Енергоатома" на 2018 рік
Кошти в розмірі 15,952 млрд грн будуть спрямовані на підвищення безпеки роботи блоків АЕС, продовження терміну їх експлуатації та інші заходи.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості затвердило інвестиційну програму Національної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» на 2018 рік у розмірі 15,952 млрд грн, які будуть спрямовані на підвищення безпеки роботи блоків АЕС, продовження терміну їх експлуатації та інші заходи. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».
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Головні напрямки інвестпрограми - виконання Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України, на яке планується виділити 8,819 млрд грн, а також продовження терміну експлуатації енергоблоків (заплановані витрати - 1,407 млрд грн).
Іншими складовими інвестпрограми є: нове будівництво (передбачені витрати становлять 3,326 млрд грн); придбання устаткування, яке не потребує монтажу (0,956 млрд грн); технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання (0,785 млрд грн); фізичний захист ядерних установок (0,33 млрд грн) та інші заходи.
Як повідомляв УНІАН, Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки енергоблоків АЕС України була прийнята в грудні 2011 року. У 2012 році цей документ був доповнений згідно з висновками Національного звіту України за результатами проведення цільової переоцінки безпеки ядерних установок з урахуванням уроків аварії на АЕС «Фукусіма» в Японії. Реалізація цієї програми дозволить привести рівень безпеки українських атомних блоків до найвищих міжнародних вимог, а також забезпечить виконання у повному обсязі міжнародних зобов'язань України щодо підвищення безпеки АЕС.
Станом на 30 червня 2017 року з 1278 первинно запланованих і додаткових заходів програми було виконано 692 заходи. З решти 586 заходів близько 60 планується завершити до кінця 2017 року.