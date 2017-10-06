Нафта дешевшає на побоюваннях через шторм "Нейт" в Мексиканській затоці

Ціна нафти знижується в п'ятницю вранці, оскільки інвестори насторожені через тропічний шторм "Нейт", що прямує до Мексиканської затоки, повідомляє Прайм.

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"За станом на 08:05 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,11%, до 56,94 долара за барель. Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,14%, до 50,72 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що трейдери стурбовані напередодні очікуваного шторму. Національний центр США по спостереженню за ураганами (NHC) у четвер інформував, що "Нейт" сформувався біля узбережжя Нікарагуа. Швидкість вітру в центрі шторму досягала 64 кілометрів на годину. Шторм рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю близько 12 кілометрів на годину.

"Раніше в п'ятницю Бюро з питань безпеки та екологічного контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) повідомило, що нафтогазові компанії почали евакуацію своїх співробітників з платформ в американській частині Мексиканської затоки через шторм. Регулятор також зазначив, що компанії зупинили видобуток на 14,55% видобувних потужностей нафти і 6,4% - газу в Мексиканській затоці в США. Таким чином, видобуток нафти в регіоні скорочено на 254,6 тисяч барелів на добу. При цьому інвестори не виключають, що свою роботу в регіоні призупинять й НПЗ, що скоротить попит на сировину", - підкреслює видання.

ОПЕК та низка країн, що не входять до організації (ОПЕК+) домовилися в кінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року, а в травні продовжено ще на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.