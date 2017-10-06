Правоохоронці затримали директора компанії, що належить Новинському

Правоохоронці затримали Вадима Мохова - директора приватної нафтогазовидобувної компанії "Укргазвидобуток" (Харківська область), що входить до складу "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського, повідомила прес-служба "Смарт-Холдингу".

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"Сьогодні (5 жовтня - УНІАН) був затриманий директор ПРАТ "Укргазвидобуток" (УГВ)... Як зазначає його адвокат, затримання проводилося з численними порушеннями кримінально-процесуальних норм", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що затримання відбулося на підставі ухвали суду, якому слідчий відділення нацполиции в Харківській області надав дані про те, що Мохов переховується від органів досудового розслідування.

"4 жовтня слідчий і прокурор в обідній час прийшли в офіс УГВ і відсутність Вадима Мохова зачитали повідомлення про підозру. При цьому, директор УГВ саме в цей момент тимчасово не перебував на робочому місці", - повідомили в прес-службі "Смарт-Холдингу".

Повідомляється також, що на момент зачитування підозри слідчий вже звернувся до Харківського районного суду з клопотанням про арешт Мохова.

"У свою чергу, директор УГВ, дізнавшись про відвідування офісу представниками правоохоронних органів, неодноразово телефонував слідчому й оперативним працівникам СБУ, які є членами слідчої оперативної групи, намагаючись з'ясувати порядок своїх подальших дій. Близько 18:00 відбулася розмова зі слідчим, який повідомив Вадиму Мохову, що на даний час "у нього немає ніяких вказівок" щодо директора УГВ. Вадим Мохов домовився, що 5 жовтня в 17:00 він прибуде в місто Мерефу на зустріч зі слідчим. По прибуттю в районний відділ поліції директора УГВ затримали, а вже потім офіційно оголосили про підозру", - повідомили в прес-службі "Смарт-Холдингу".

Також повідомляється, що адвокат Мохова зазначив, що "ухвала суду про надання дозволу на затримання було винесено до офіційного оголошення директору УГВ підозри, що є грубим порушенням Кримінально-процесуального кодексу".

У прес-службі повідомили, що Вадим Мохов підозрюється в скоєнні злочину у зв'язку з невиконанням вимог наказу Державної служби геології і надр України про зупинення дії спецдозволу на користування надрами в період з 28 липня 2017 року по 10 серпня 2017 року.

"Кримінальне провадження порушено за заявою колишнього працівника ГФС, який зараз затриманий перебуває під слідством. При цьому ігнорується факт, що ще 23 липня 2017 року прокуратурі була надана інформація про те, що УГВ офіційно було повідомлено про вищезгаданому наказі тільки 14 липня 2017 року. До того ж, існує постанова Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії цього наказу", - зазначили в прес-службі.

Довідка УНІАН. ПРАТ "Укргазвидобуток" входить до складу Smart Energy – керуючої компанії у складі "Смарт-Холдингу", яка займається розвідкою і видобутком вуглеводнів (газу і газового конденсату), а також проектами в сфері альтернативної енергетики. Основним бенефіціаром "Смарт-Холдингу" є бізнесмен Вадим Новинський.