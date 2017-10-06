У РФ розробили маршрут "Північного потоку-2" в обхід Данії, яка проти будівництва газопроводу

Технічний директор Nord Stream 2 AG Сергій Сердюков заявив, що компанія пропрацювала альтернативний варіант маршруту газопроводу «Північний потік-2» в обхід Данії. Про це повідомляє Gazeta.ru.

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«Буде альтернатива. Вона опрацьована», — сказав Сердюков, відповідаючи на питання про альтернативний маршрут «Північного потоку-2».

Директор також наголосив, що довжина газопроводу у разі будівництва за альтернативним маршрутом зміниться незначно.

«Несильно. Відстань не грає ролі. На довжині 1200 кілометрів кого цікавить девіація в кілька кілометрів?» - пояснив Сердюков.

Раніше повідомлялося, що уряд Данії підготував і направив на обговорення законопроект, що дає можливість перешкодити будівництву газопроводу «Північний потік-2».