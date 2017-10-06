Син екс-заступника міністра енергетики продавав вугілля з окупованого Донбасу до Польщі – ЗМІ

Співвласником польської компанії Doncoaltrade, яка продавала до Польщі вугілля з ОРДЛО, є Роман Зюков – син екс-заступника міністра вугільної промисловості часів Юлії Тимошенко Юрія Зюкова. Відповідна інформація міститься в реєстрі підприємств Польщі, пише «Українська правда».

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Згідно з документом, Роману Зюкову належить 40% акцій, у той час як Олександр Мельничук, який певний час був заступником "міністра" палива, енергетики і вугільної промисловості так званої "ЛНР" має 60% акцій.

Роман Зюков є сином Юрія Зюкова, який у 2006-2007 роках був першим заступником міністра вугільної промисловості, а у 2009 році виступав на боці кандидата на посаду президента Юлії Тимошенко. У вересні 2016 року Юрій Зюков хрестив онучку Тимошенко Єву-Марію.

Зюков був радником прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Однак у квітні 2016 року після скандалу прем’єр доручив Службі безпеки розібратися, чи справді Юрій Зюков пов’язаний із бойовиками "ЛНР".

Нагадаємо, 17 травня 2016 року СБУ заявила, що не має інформації про причетність колишнього заступника міністра енергетики та вугільної промисловості і на даний момент радника міністра енергетики Ігоря Насалика Юрія Зюкова до діяльності так званої "ЛНР".

"У разі отримання відомостей, які об'єктивно підтвердять причетність громадянина Зюкова до протиправної діяльності, органи СБУ приймуть відповідне рішення", - йшлося у відповіді.

Як раніше повідомляли польські ЗМІ, антрацит з окупованого Донбасу завдяки російським документам напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від його продажу потрапляють в тому числі до кишені ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Пізніше міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський підтвердив ввезення до його країни антрациту з окупованих частин Донбасу.

Потім міністр енергетики Насалик повідомив, що міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський заявив йому, що у його країні проведуть перевірку за фактом постачання вугілля з ОРДЛО та заборонять такі постачання.