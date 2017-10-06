Холдинг OKKO в жовтні почне імпортувати природний газ з Польщі

Холдинг OKKO Group, основним активом якого є мережа АЗС під брендом ОККО, має намір з жовтня цього року почати імпорт до України природного газу як для власних потреб, так і для реалізації «блакитного» палива на внутрішньому ринку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Читайте такожУкраїна на початку жовтня значно знизила імпорт газу зі Словаччини

«OKKO Group має намір самостійно імпортувати природний газ, як для потреб власних бізнесів, так і для реалізації на ринку України. Для цього вже отримана ліцензія на право здійснення господарської діяльності з постачання газу та попередньо проведені переговори з потенційними постачальниками», - повідомили в компанії.

Також у прес-службі додали, що перші поставки газу з Польщі очікуються вже в жовтні.

«До недавнього часу ринок природного газу в Україні був занадто зарегульованим і непрозорим, однак нинішня лібералізація дає нам шанс не тільки успішно стартувати в цьому бізнесі, але і стати помітним гравцем на українському газовому ринку», - наводяться в повідомленні слова віце-президента OKKO Group Юрія Кучабського.

Повідомляється, що в майбутньому холдинг планує укласти контракти з декількома постачальниками газу, а також купувати його безпосередньо на європейських газових хабах. Також зараз вивчається можливість продажу цього ресурсу не лише безпосередньо приватним компаніям, але і через систему державних тендерів ProZorro.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, видала ліцензію на право провадження господарської діяльності в сфері постачання природного газу для ПП "ОККО-Контракт".

Довідка УНІАН. OKKO Group – холдинг, компанії у складі якого працюють у сферах виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Одним із основних активів групи є мережа АЗС ОККО. Акціонерами та інвесторами компаній холдингу є банки ЄБРР, Goldman Sachs, а також Horizon Capital, Renaissance Capital та ін. Засновником холдингу є український бізнесмен Віталій Антонов.