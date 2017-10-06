Експерт розповів, як ДТЕК Ахметова занижує свої зобов'язання зі сплати ренти

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК декларує вартість вугілля, за якою паливо відпускають його шахти, нижче, ніж за формулую «Роттердам+», для того щоб знизити суми своїх зобов'язань зі сплати ренти.

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Таку думку на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував експерт у сфері енергетики, голова «Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг» Андрій Герус.

«Найцікавіше - податки, а саме рента на вугілля. Як ви знаєте, ДТЕК активно виступав за ринкову ціну вугілля, якою компанія вважає «Роттердам+». Саме ця «ринкова» ціна була в наших тарифах... Платив ДТЕК ренту від цієї ринкової ціни «Роттердам+»? Відповідь – ні», - написав він, пояснивши, що компанія спеціально використовувала для розрахунку рентної плати ціну, за якою продавали вугілля шахти холдингу і яка була набагато нижчою рівня, ніж за формулою «Роттердам+».

За інформацією експерта, в 2016 році за формулою «Роттердам+» вартість вугілля становила в середньому 1600 грн за тонну. У той же час компанія продавала вугілля зі свого підрозділу «Павлоградвугілля» за ціною 1076,6 грн за тонну, з якої і була сплачена рента.

Завдяки цьому механізму, за оцінками Геруса, ДТЕК зміг недоплатити в бюджет тільки по цьому підприємству минулого року 53 млн грн, а в цілому по компанії експерт оцінив суму від такої «економії» на рівні 100 млн грн.

«Незаперечний факт такий: як у тарифи, то «Роттердам плюс», а як платити податки, то з «Роттердам мінус». І це за умов надприбутків у мільярди гривень і мізерної ренти 0,75%», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, формула «Роттердам+» була затверджена у квітні 2016 року. Згідно з нею, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, яку виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Раніше в Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, заявляли, що така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а Герус заявив, що завдяки новій формулі теплова генерація, велика частина якої знаходиться в руках бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 млрд грн. На сьогодні щодо цієї формули проводиться розслідування детективами НАБУ.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта «Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантравацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), шахта «Білозерська», шахтоуправління «Обухівська» і п'ять збагачувальних фабрик.