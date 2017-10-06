"Роснефть" поставить власнику українського нафтопродуктопроводу дизпалива на $50 мільярдів – ЗМІ

Російський державний нафтовий гігант «Роснефть» уклав десятирічний контракт на експорт від 30 до 50 млн тонн дизельного палива з компанією ITC Industry Trading Company SA (Швейцарія), головою якої є власник єдиного в Україні нафтопродуктопроводу громадянин Німеччини Анатолій Шефер.

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Про це йдеться в системі розкриття корпоративної інформації компаніями РФ, пише Liga.net.

Період поставки нафтопродуктів розрахований на 10 років з 1 січня 2018 року з можливістю постачання перехідних обсягів до 30 червня 2028 року включно.

"Розмір угоди в грошовому вираженні та у відсотках від вартості активів емітента не визначений, оскільки залежить від ринкових цін на дизельне паливо в довгостроковій перспективі, ціна кожної поставки визначається по формулі", - йдеться в повідомленні.

«Роснефть» буде поставляти ITC Industry Trading Company від 3 до 5 млн тонн у рік дизельного палива Євро з вмістом сірки до 10 ppm.

За розрахунками видання, з урахуванням гуртових цін на дизельне паливо, суму операції можна оцінити в $30-50 млрд.

Як повідомлялося, з 2017 року швейцарська ITC Industry Trading Company SA стала великим експортером нафтопродуктів «Роснефти».

За даними ФМС, у лютому цього року «Роснефть» почала експортувати частину нафтопродуктів через ITC Industry Trading. Станом на 25 серпня 2017 року, через швейцарського трейдера «Роснефть» поставила різне паливо на суму близько $300 млн. Мова йде про дизельне паливо, мазут, зріджений газ, етилен та інші види нафтопродуктів.

Частина нафтопродуктів експортується в Ізраїль, Нідерланди, Грецію, свідчать дані ФМС.

Згідно зі швейцарським реєстром юридичних осіб, членом ради директорів ITC Industry Trading Company SA є громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Йому також належить інша швейцарська компанія - International Trading Partners AG.

У власності цієї структури з 2016 року знаходиться єдиний в Україні нафтопродуктопровід «ПрикарпатЗахідТранс» (ПЗТ). 19 серпня ПЗТ реорганізувався в ТОВ з дочірнього підприємства російської «Транснефти».

1% «ПрикарпатЗахідТранс» належить безпосередньо Шеферу, 99% - International Trading Partners. Кінцевим бенефіціаром ПЗТ, за даними українського реєстру є Шефер.

Трубопроводом ПЗТ до України поставляється дизельне паливо з Росії. Єдиним постачальником ДТ є «Роснефть». Всі поставки йдуть через групу Proton Energy Нісана Моїсеєва.

Дві швейцарських компанії Шефера - ITC Industry Trading і International Trading Partners - раніше проводили операції з українськими компаніями, пов'язаними з оточенням Віктора Медведчука.