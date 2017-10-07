Україна запропонує МВФ нову формулу розрахунку за газ, щоб уникнути значного росту цін - Reuters

Україна наступного тижня запропонує Міжнародному валютному фонду нову формулу розрахунку ціни на газ для населення. Згідно з цією формулою ціна залишиться незмінною до липня 2018 року, пише Reuters з посиланням на джерела.

Якщо під час зустрічі у Вашингтоні міністр фінансів України Олександр Данилюк і представники МВФ не домовляться, то, за даними агентства, в України буде два варіанти: перший - виконувати вимоги Фонду.

Другий варіант, як сказав співрозмовник агентства, "сказати, що ми можемо жити без МВФ", ухвалити політичне рішення і не звертати увагу на співпрацю з Фондом.

Стале ціноутворення на газ та реформа пенсійної системи є однією з умов виділення Україні довгострокового кредитного траншу від МВФ в розмірі 17,5 млрд доларів.

Згідно з новою пропозицією українського уряду, ціна на газ зросте на 4,8%, підвищення ж, пропоноване в рамках співпраці з МВФ, становить 17,6%. Таким чином, нова формула, яку українська сторона збирається запропонувати МВФ, дозволить уникнути зростання цін на газ на 15%.

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Нагадаємо, раніше уряд відтермінував оприлюднення ціни на газ для населення на рівні імпортного паритету в період від 1 жовтня 2017 року по 31 березня 2018-го. Це означає, що в Україні продовжує діяти поки стара вартість (її кінцевий показник для побутових споживачів - 6957,90 грн за тисячу кубометрів).

Як повідомлялося, відповідно до методики визначення вартості газу імпортного паритету, встановленою постановою №187 від 22 березня 2017-го, від 1 жовтня 2017-го ціна на газ для населення і ТКЕ мала б зрости на 17,6%. Цей механізм був узгоджений з МВФ на початку поточного року.