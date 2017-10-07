Рівненська АЕС відключила від мережі третій енергоблок

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила від мережі енергоблок №3 через відключення турбогенератора ТГ-5. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"7 жовтня 2017 року в 3:56 енергоблок №3 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС відключений від енергомережі через відключення турбогенератора ТГ-5", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС та прилеглій території не змінювалися та знаходяться в межах діючих норм.

Проводиться пошук і усунення причин зупинки енергоблоку.

Згідно з повідомленням, станом на 6 годину ранку 7 жовтня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1855 МВт.

"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тисяч кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тисяч кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 мільйон кВт з 2004 року.