Рівненська АЕС усунула причини, які призвели до зупинки третього блока

Третій енергоблок Рівненської атомної електростанції, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», підключено до енергомережі після усунення причин, що призвели до зупинки блока.

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Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

«7 жовтня о 20:28 енергоблок №3 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС підключено до енергомережі після усунення зауважень, що призвели до зупинки блока», - йдеться у повідомленні.

У Міненерговугілля зауважили, що комісія вивчає і аналізує причини зупинки блока.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та перебуває у межах діючих норм.

«Станом на 22 годину 7 жовтня у роботі перебували чотири енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2 070 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу не було. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня о 3.56 енергоблок №3 Рівненської АЕС було відключено від енергомережі через відключення турбогенератора ТГ-5.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР -1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.